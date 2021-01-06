نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تأكد غياب نجم الزمالك عن موقعة طلائع الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأكد غياب واحد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقعة طلائع الجيش والتي تجمع الفريقان يوم السبت القادم لحساب مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ولم يشارك الدولي المغربي حميد أحداد في مران القلعة البيضاء اليوم الأربعاء وحصل على راحة بقرار من باتشيكو بعد التنسيق مع طبيب الفريق.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها طبيب الفريق أكد أن أحداد يعاني من مزق من المدرجة الأولى في العضلة الخلفية الأمر الذي دفع الطاقم الطبي لمنحة راحة.