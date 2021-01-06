أتلتيكو مدريد يودع بطولة كأس إسبانيا

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أحمد جودة - القاهرة - ودع أتلتيكو مدريد كاس ملك إسبانيا على يد كورنيلا فريق من الدرجة الثالثة، بنتجية 1-0، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء في الدور الثاني بالبطولة.



على ملعب كورنيلا البلدي، حمل هدف اللقاء الوحيد توقيع أدريان خيمينيز منذ الدقيقة السادسة.

كما شهد اللقاء طرد مدافع أتلتيكو مدريد الشاب، ريكارد سانشيز، ببطاقتين صفراوتين في الدقيقة 63.

وبهذه النتيجة تواصل الفرق المغمورة مسلسل الإطاحة بكبار "الليغا"، بعد أن أقصى كل من إيبيزا وقرطبة الثلاثاء سيلتا فيغو وخيتافي على الترتيب، ليلحلق كورنيلا بركب المتأهلين لدور الـ32.