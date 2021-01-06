هدف ثالث ملغي في مباراة مانشستر يونايتد والسيتي بداعي التسلل

ألغي حكم المباراة هدفا آخر لمانشستر سيتي في شباك مانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

الحكم ألغي هدفا لفيل فودين لاعب مانشستر سيتي في الدقيقة 24 بسبب تواجده في موقع تسلل.

وكان حكم اللقاء قد ألغي هدفين في مباراة لليونايتد والسبتي في المباراة التي تجمعهما في نصف نهائي كأس الرابطة.

هدف مانشستر يونايتد جاء في الدقيقة الثانية عن طريق جون ستونز مدافع مانشستر سيتي بالخطأ في مرماه، لكن ماركوس راشفورد الذي سدد الكرة قبله كان في موقف تسلل ليتم إلغاء الهدف.

وفي الدقيقة الخامسة تم إلغاء هدفا لمانشستر سيتي عن طريق إلكاي جوندوجان بداعي التسلل أيضا في المباراة المقامة علي ملعب أولد ترافورد.