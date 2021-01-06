بيان رسمي.. لجنة إدارة الزمالك ترد على عروض الاحتراف المقدمة للاعبين

أصدرت اللجنة المعينة بإدارة نادى الزمالك بيانًا صحفيًا لتوضيح بعض النقاط المهمة التى أثيرت خلال الساعات الماضية حول الفريق وإدارة النادي.

وجاء البيان كالتالى: "تلاحظ في الآونة الأخيرة ورود بعض العروض الاحترافية الخارجية لبعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وهذه العروض في الوقت الحالي تهدد استقرار الفريق الذي تسعى إليه إدارة الزمالك والتي أخذت على عاتقها هذه المسئولية تجاه الجماهير العاشقة لنادي الزمالك..

وأضاف البيان: "نتعجب لأن هذه العروض تأتى للاعبي الفريق الأول للنادي دون باقي الأندية الأخري وهذا يعني أنه عمل ممنهج لهدم استقرار الفريق، وهذا ما لا ترضى عنه الإدارة بعد أن تنبهت لذلك".

وقررت اللجنة عدم النظر في أي عروض احترافية خارجية في الوقت الحالي حفاظا على استقرار الفريق ومسئوليتها تجاه الجماهير.