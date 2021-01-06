مراكز شباب الإسكندرية تتزين بلافتات الترحيب بمونديال اليد

حرصت العديد من مراكز الشباب بمحافظة الإسكندرية على رفع لافتات وأعلام الدول المشاركة في بطولة العالم لكرة اليد منها مراكز شباب الحرمين والشلالات وبرج العرب القديم وأبو قير وحارس والعامرية وغيرها من مراكز شباب الإسكندرية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن استضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد لا تعد عرسا رياضيا كبيرا فقط بل تمثل إضافة كبيرة للمجتمع المصرى فى كافة المجالات الاقتصادية والسياحية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن الطفرة الإنشائية فى البنية التحتية الرياضية والتى كان للبطولة الفضل فى إنجازها بهذا الطراز العالمي وفى هذا التوقيت.. مشيرًا إلى أن الدعم غير المحدود الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاستضافة مصر لهذا الحدث الرياضى العالمي يمثل حجر الزاوية فى كافة الإنجازات الخاصة بالاستعداد للبطولة والتي تحققت خلال فترة زمنية لا تتجاوز عامين فقط سواء فى الإنشاءات الخاصة بالصالات المستضيفة للبطولة أو فى كافة مراحل العملية التنظيمية للبطولة

وتستضيف عروس البحر الابيض المتوسط منافسات منتخبات كرواتيا وقطر وأنجولا واليابان وسلوفينيا وروسيا وبيلاروسيا وكوريا .