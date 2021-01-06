برشلونة يتقدم علي بيلباو 2-1 في الليجا

تقدم برشلونة علي نظيره أتلتيك بيلباو بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الليجا.

تقدم ويليامز لأتلتيك بيلباو في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعادل بيدري النتيجة لبرشلونة في الدقيقة الرابعة عشر.

وأحرز ليونيل ميسي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة ٣٨ لينتهي الشوط الأول بتقدم البارسا.

كشف الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أتلتيك بيلباو في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري الإسباني" لا ليجا"

وجاء تشكيل البارسا كالآتي:

في حراسة المرمي: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجينيو ديست - رونالد اراخو- كليمونت لينجليت- جوردي البا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرانكي دي يونج - بيدري

خط الهجوم: ليونيل ميسي- عثمان ديمبلي - أنطوان جريزمان

ويحتل برشلونة قبل انطلاق المباراة المركز الخامس برصيد ٢٨ نقطة، فيما يحتل أتلتيك بيلباو المركز التاسع برصيد ٢١ نقطة.