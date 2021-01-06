الإسماعيلي يغادر للمبيت في القاهرة قبل السفر للمغرب صباح الجمعة

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى للقاهرة غدا الخميس، للمبيت هناك بأحد فنادق مطار القاهرة الدولي.
يأتى ذلك ، من أجل تجنب سوء حالة الطقس وهو ما قد يتسبب فى تعطيل سفر الفريق.
ويحل الدراويش ضيفا على بطل المغرب الإثنين المقبل في إياب الدور قبل النهائي للبطولة العربية.
ومن المقرر أن تستقل البعثة الطائرة فى تمام السابعة من صباح الجمعة فى رحلة تستغرق ٥ ساعات من أجل الوصول لدولة المغرب الشقيقة.
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