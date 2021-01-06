نشر " دوت الخليج " مجموعة من الأخبار التي تخص النادي الأهلي سواء المحلية أو الإفريقية، التي جاءت على مدار اليوم من خلال السطور الآتية:
عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جلسة مع رامي ربيعة، مدافع الفريق قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم.
أجري لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهاز الفني والإداري والطبي «رابيد تيست» قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم؛ استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
أكد الإعلامي سيف زاهر، أن النادي الأهلي اتفق مع إدارة بيراميدز على تحويل 2 مليون جنيه؛ قيمة إضافية في صفقة انتقال محمد مجدي أفشة، من بيراميدز للأهلي.
أجَّلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، قضية شعار نادي القرن، المرفوعة من النادي الأهلي، ضد نظيره الزمالك، والتي يطالب فيها النادي الأهلي بتعويض 50 مليون جنيه، عن استخدام الزمالك لشعار نادي القرن، لجلسة 4 فبراير المقبل، لحين تحقيق مطالب هيئة المحكمة من الطرفين، قبل الفصل فى الأمر.
انهي النادي الأهلي إجراءات قيد الهاجم الزامبي والتر بواليا في قائمته المحلية ليعلن جاهزيته لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها بعد غد الجمعة ضمن منافسات المرحلة السادسة من منافسات مسابقة الدوري.
أرسل النادي الأهلي- بعد مناقشات عديدة مع محمود الخطيب رئيس النادي، ولجنة التخطيط- "قائمة مبدئية" للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي ستشارك في مونديال العالم للاندية، بقوام كامل، علي أن يتم تنقيتها الي 23 لاعبا في 25 يناير الجاري، وقبل السفر مباشرة الي البطولة.
أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية طاهر محمد طاهر لاعب الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها بعد غدٍ الجمعة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار النادي الأهلي.. جيرالدو على قائمة الانتظار وبواليا بدلا منه.. تأجيل قضية نادي القرن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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