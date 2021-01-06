أخبار النادي الأهلي.. جيرالدو على قائمة الانتظار وبواليا بدلا منه.. تأجيل قضية نادي القرن

نشر " دوت الخليج " مجموعة من الأخبار التي تخص النادي الأهلي سواء المحلية أو الإفريقية، التي جاءت على مدار اليوم من خلال السطور الآتية:

عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جلسة مع رامي ربيعة، مدافع الفريق قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم.

أجري لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهاز الفني والإداري والطبي «رابيد تيست» قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم؛ استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

أكد الإعلامي سيف زاهر، أن النادي الأهلي اتفق مع إدارة بيراميدز على تحويل 2 مليون جنيه؛ قيمة إضافية في صفقة انتقال محمد مجدي أفشة، من بيراميدز للأهلي. أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي أنهم ارسلوا خطابًا رسميًا منذ فترة طويلة الي بيراميدز يطلبون فيه حق الرعاية في صفقة إنتقال رمضان صبحي طبقًا للوائح الإتحاد الدولي لكرة القدم.