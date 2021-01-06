ميلان ضد يوفنتوس .. صاروخية كالابريا تمنح الروسونيري التعادل

تعادل فريق ميلان مع مضيفه يوفنتوس في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب سان سيرو، في إطار الجولة السادسة عشرة من منافسات الدوري الإيطالي.
هدف ميلان جاء من هجمة مرتدة سريعة من لياو على حدود منطقة الجزاء وسددها كالاباريا من خارج منطقة الجزاء صاروخية في شباك تشيزني.
وجاء هدف اليوفي فى الدقيقة ١٨ من تمريرة بينية من باولو ديبالا جعلت كييزا لينفرد بالمرمي ويسجلها بنجاح على يمين دوناروما.
ويعد هذا اللقاء قمة نارية بين الفريقين ، حيث يواصل فريق ميلان سيطرته على الدوري الإيطالي هذا الموسم ، بينما يسعى فريق يوفنتوس إلى الدخول في المربع الذهبي.
وتشهد مباراة اليوم العديد من الغيابات على رأسها زلاتان إبراهيموفيتش وإسماعيل بن ناصر وساندرو تونالي وأليكسس سايلميكرس لاعبي ميلان، بينما يبتعد عن تشكيل يوفنتوس ألفارو موراتا وأليكس ساندرو.
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