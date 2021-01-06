ميلان ضد يوفنتوس .. صاروخية كالابريا تمنح الروسونيري التعادل

تعادل فريق ميلان مع مضيفه يوفنتوس في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب سان سيرو، في إطار الجولة السادسة عشرة من منافسات الدوري الإيطالي.

هدف ميلان جاء من هجمة مرتدة سريعة من لياو على حدود منطقة الجزاء وسددها كالاباريا من خارج منطقة الجزاء صاروخية في شباك تشيزني.