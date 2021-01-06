أخبار الزمالك.. تطورات جديدة في صفقة انتقال مصطفى محمد لـ سانت إيتيان.. ورد نارى من يوسف أوباما

يستعرض "دوت الخليج"، أبرز أخبار نادي الزمالك التي جاءت على مدار الساعات القليلة الماضية وإليكم التفاصيل :-

تطورات جديدة في صفقة انتقال مصطفى محمد لـ سانت إيتيان..تفاصيل

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن بعض المستجدات في مسألة انتقال مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك، لنظيره سانت إيتيان الفرنسي، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

تفاصيل جلسة مسئول الزمالك مع أشرف بن شرقي

عقد أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، جلسة مع الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق على هامش المران المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبو رجيلة.

أول تعليق من الزمالك على تعديل موعد مباراة المصري

علق أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، على قرار الاتحاد المصري بتقديم موعد مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي بالدوري العام.

بن شرقي ينتظم في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة طلائع الجيش

انتظم الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في المران الجماعي المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبو رجيلة.

اشتكى من الاجهاد.. راحة سلبية لحميد أحداد من تدريبات الزمالك

حصل حميد أحداد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة سلبية من مران الفريق المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبو رجيلة.

برنامج تأهيلي لعبد السلام بعد تعافيه من كورونا

خضع محمد عبدالسلام مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعي المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبو رجيلة، وذلك بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

بعد تصريحاته عن لعبه في النادي الأهلي.. رد نارى من يوسف أوباما بعد الهجوم عليه

رد يوسف اوباما علي الهجوم الشديد عليه بعد تصريحاته عن النادي الاهلي وحقيقه انضامه إليه.