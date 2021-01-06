نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موناكو يسحق لوريان بالخمسة في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق موناكو فوزًا كبيرًا على مضيفه لوريان بنتيجة 5/ 2، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشر من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وفي باقي مباريات المرحلة، اكتسح ستراسبورج ضيفه نيم 5 / صفر ، فيما فاز بريست على نيس 2 / صفر، بينما خيم التعادل السلبي على مواجهة ميتز وبوردو، وهي نفس النتيجة التي أنتهت عليها مباراة نانت ورين.

وتقدم موناكو عبر أكسيل دياسي في الدقيقة التاسعة، قبل أن يسجل تيرين موفي هدف التعادل للوريان في الدقيقة 31.

وفي الدقيقة 64 سجل الروسي أليكساندر جولوفين الهدف الثاني في الدقيقة 64، قبل أن يدرك لوريان التعادل مجددا عن طريق أندريه جرفيلون في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 68 سجل كيفن فولاند الهدف الثالث لموناكو، قبل أن يضيف سفيان ديوب الهدف الرابع في الدقيقة 78، فيما اختتم جريزمو مورفيان خماسية فريقه في الدقيقة 89.

ورفع موناكو رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد لوريان عند 12 نقطة في المركز التاسع عشر.