مانشستر سيتي يسجل الثاني في يونايتد ويضع قدمًا في نهائي كأس الرابطة

تقدم مانشستر سيتي علي مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين في المباراة التي تجمع الفريقين في نصف نهائي كأس الرابطة.

فيرناندينو أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 82 من تسديدة ضعيفة خارج منطقة الجزاء، لم يراها حارس الشياطين الحمر.

وكان جون ستونز مدافع السيتي أحرز هدف اللقاء الاول في الدقيقة 50 من متابعة للضربة الحرة التي نفذها زميله فيل فودين.

انتهي الشوط الأول من مباراة فريقي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في نصف نهائي بطولة كأس الرابطة.

وكان حكم اللقاء ألغي هدفين في مباراة مانشستر ومانشستر سيتي في المباراة التي تجمعهما في نصف نهائي كأس الرابطة.

مانشستر يونايتد أحرز هدفا جاء في الدقيقة الثانية عن طريق جون ستونز مدافع مانشستر سيتي بالخطأ في مرماه، لكن ماركوس راشفورد الذي سدد الكرة قبله كان في موقف تسلل ليتم إلغاء الهدف.

وفي الدقيقة الخامسة تم إلغاء هدفا لمانشستر سيتي عن طريق إلكاي جوندوجان بداعي التسلل أيضا في المباراة المقامة علي ملعب أولد ترافورد.

وفي الدقيقة الخامسة عشر، سدد كيفن دي بروين تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها ارتطمت بالقائم.

الحكم ألغي هدفا آخرا لفيل فودين لاعب مانشستر سيتي في الدقيقة 24 بسبب تواجده في موقع تسلل.

استمرت المحاولات من قبل الطرفين بعد ذلك لتسجيل هدف التقدم، لكن دون جدوي، لينتهي الشوط الأول المثير بالتعادل السلبي بين الفريقين.