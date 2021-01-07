المقاولون: خرجنا من الكونفدرالية بفعل فاعل

وأضاف عادل في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' ركلة الجزاء المحتسبة للفريق التونسي غير صحيحة، ولم نستحق الخروج وتوقعت احتسابها قبلها بدقيقة.
واختتم عادل ، الفريق عانى من غياب 9 عناصر أساسية ، سواء بسبب كورونا او إصابات أخرى.
وكان فريق الذئاب قد ودع بطولة الكونفيدرالية بعد الهزيمة أمام النجم الساحلي خارج الارض بهدفين لهدف بعد انتهاء لقاء الذئاب بالتعادل السلبي.
وتقدم مسؤولو المقاولون باعتراض رسمى للاتحاد الإفريقي ضد طاقم التحكيم الذى ادار لقاء النجم الساحلي على ستاد مصطفي بن جنات بولاية المنستير نتيجة ما تعرض له الذئاب من ظلم أثناء اللقاء بالاضافة لتجاهل طاقم التحكيمى حضور عدد كبير من الجماهير رغم قرار الكاف السابق بعدم السماح لحضور جماهير.
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