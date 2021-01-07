المقاولون: خرجنا من الكونفدرالية بفعل فاعل

شن محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بالمقاولون العرب هجومًا كبيرًا على حكم مباراة فريقه أمام النجم الساحلي التونسي في إياب دور ال 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأضاف عادل في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' ركلة الجزاء المحتسبة للفريق التونسي غير صحيحة، ولم نستحق الخروج وتوقعت احتسابها قبلها بدقيقة.

واختتم عادل ، الفريق عانى من غياب 9 عناصر أساسية ، سواء بسبب كورونا او إصابات أخرى.