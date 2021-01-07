مصطفى محمد يوجه رساله قوية لـ جمهور الزمالك

وجه مصطفى محمد مهاجم الزمالك ومنتخب مصر رساله قوية لـ جمهور القلعه البيضاء بعد تردد أقاويل بشأن رحيله عن الفريق .

وقال مصطفى محمد عبر قناة النهار: "أريد أن أخبر جمهور الزمالك، بأنه لا يزال صغيرا فى السن "24" عاما، والفرص لا تأتي بسهولة، كلما تقدم في العمر سيقل إمكانية الحصول على فرصة احتراف مميزة".

وشدد مصطفي محمد ، على أنه "زمالكاوي أكتر من أي حد، لكن لا يوجد وضوح في الكلام معي داخل النادي".

وأضاف أنه أخبر ادارة الزمالك بأن حلمه هو الاحتراف، وأنه تلقى وعدا في توقيت سابق بالسماح له بالاحتراف، خاصة أن إقامة الأولمبياد في حد ذاتها غير مضمونة، لذلك أسعى للاحتراف الآن.