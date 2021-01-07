الخسائر تتوالى.. الإيقاف سنة ينتظر نجم المقاولون العرب بعد توديع الكونفيدرالية

أصبح أحمد الشيمي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب يواجه عقوبة قوية بعد طرده المباشر فى مباراة النجم الساحلى التى أقيمت بين الفريقين قبل قليل فى إطار لقاءات إياب دور الـ 32 من الكونفيدرالية الإفريقية .



وحصل أحمد الشيمى على البطاقة الحمراء المباشرة بعد " البصق " على الحكم المغربي نور الدين الجعفرى بسبب الاعتراض على قراراته التحكيمية . وحصل أحمد الشيمى على البطاقة الحمراء المباشرة بعد " البصق " على الحكم المغربي نور الدين الجعفرى بسبب الاعتراض على قراراته التحكيمية . ويواجه الشيمى عقوبة قوية وفقا لما تشير إليه لوائح الكاف الخاصة بالبصق أو التعدى على الحكم والتى قد تصل إلى إيقافه عن المشاركة فى المباريات الإفريقية لمدة 12 شهرا . وخسر المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف أمام النجم الساحلى وسط أداء تحكيمى مهتز ليودع منافسات الكونفيدرالية بعد أن كانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين .

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