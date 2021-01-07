مصطفى محمد يخرج عن صمته ويكشف سبب أزمته مع الزمالك وحقيقة عروض الاحتراف

كشف مصطفى محمد مهاجم الزمالك ومنتخب مصر عن العروض التي تلقاها فى الفترة الماضية .

وقال مهاجم الزمالك، عبر قناة النهار: تلقيت عرضا من فنربخشة الترمي قيمته 10 أضعاف ما أتقاضاه بنادي الزمالك، لكني رفضته من أجل إكمال حلم بطولة افريقيا مع نادي الزمالك، وتلقيت وعدا وقتها بأنه سيسمح لي بالاحتراف فور انتهاء البطولة.

وشدد مصطفي محمد ، على أنه لم يفتعل اى مشكلة داخل الزمالك في أي وقت مضي، وكنت أقول "حاضر" لأي إعارة يطلبها مني النادي، وتم رفض احترافي لأنطاليا سبور سابقا واحترمت ذلك بسبب "وضوح مسؤولي النادي".