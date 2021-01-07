الرياضة

الدوري الإسباني .. برشلونة يهزم أتلتيك بيلباو 3-2 في الليجا

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فاز فريق برشلونة على نظيره أتلتيك بيلباو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الليجا.  

تقدم ويليامز لأتلتيك بيلباو في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعادل بيدري النتيجة لبرشلونة في الدقيقة الرابعة عشرة. وأحرز ليونيل ميسي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة ٣٨ لينتهي الشوط الأول بتقدم البارسا.  

وفي الشوط الثاني، أكد ليونيل ميسي انتصار البارسا بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة ٦٢. وأحرز مونياين هدف تقليص النتيجة لبيلباو في الدقيقة ٩٠. وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة للنقطة ٣١ في المركز الخامس . 

وخاض الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، المباراة بتشكيل كالآتي: في حراسة المرمي: مارك تير شتيجن خط الدفاع: سيرجينيو ديست - رونالد اراخو- كليمونت لينجليت- جوردي البا خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرانكي دي يونج - بيدري خط الهجوم: ليونيل ميسي- عثمان ديمبلي - أنطوان جريزمان.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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