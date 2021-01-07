الدوري الإسباني .. برشلونة يهزم أتلتيك بيلباو 3-2 في الليجا

تقدم ويليامز لأتلتيك بيلباو في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعادل بيدري النتيجة لبرشلونة في الدقيقة الرابعة عشرة. وأحرز ليونيل ميسي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة ٣٨ لينتهي الشوط الأول بتقدم البارسا.
وفي الشوط الثاني، أكد ليونيل ميسي انتصار البارسا بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة ٦٢. وأحرز مونياين هدف تقليص النتيجة لبيلباو في الدقيقة ٩٠. وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة للنقطة ٣١ في المركز الخامس .
وخاض الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، المباراة بتشكيل كالآتي: في حراسة المرمي: مارك تير شتيجن خط الدفاع: سيرجينيو ديست - رونالد اراخو- كليمونت لينجليت- جوردي البا خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرانكي دي يونج - بيدري خط الهجوم: ليونيل ميسي- عثمان ديمبلي - أنطوان جريزمان.
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