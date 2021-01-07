باتشيكو وعد بمساعدتي.. مصطفى محمد يكشف مفاجأة بشأن «تمرده على الزمالك»

كشف مصطفى محمد، مهاجم الزمالك ومنتخب مصر، عن حقيقة تمرده وغيابه المستمر عن التدريبات والمباريات.

وقال مصطفى محمد، في تصريحات تلفزيونية على قناة "النهار"، إنه لم يغِب عن التدريبات إلا مرة واحدة فقط بسبب مرض والدته، ولم يتم تغريمه "جنيها واحدا" داخل نادي الزمالك. وتابع مصطفى محمد، "أخبرت باتشيكو برغبتي في الاحتراف عندما تم التعاقد معه، ووعد بمساعدتي في الاحتراف بعد دوري أبطال أفريقيا".

الجدير بالذكر أن اللجنة المعنية بإدارة نادى الزمالك أصدرت بيانًا صحفيًا لتوضيح بعض النقاط المهمة التى أثيرت خلال الساعات الماضية حول الفريق وإدارة النادي. وجاء البيان كالآتى: "تلاحظ في الآونة الأخيرة ورود بعض العروض الاحترافية الخارجية لبعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وهذه العروض في الوقت الحالي تهدد استقرار الفريق الذي تسعى إليه إدارة الزمالك والتي أخذت على عاتقها هذه المسئولية تجاه الجماهير العاشقة لنادي الزمالك". وأضاف البيان: "نتعجب لأن هذه العروض تأتى للاعبي الفريق الأول للنادي دون باقي الأندية الأخري وهذا يعني أنه عمل ممنهج لهدم استقرار الفريق، وهذا ما لا ترضى عنه الإدارة بعد أن تنبهت لذلك". وقررت اللجنة عدم النظر في أي عروض احترافية خارجية في الوقت الحالي حفاظا على استقرار الفريق ومسئوليتها تجاه الجماهير.

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