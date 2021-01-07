مانشستر سيتي يقصي يونايتد ويتأهل لنهائي كأس الرابطة

تأهل مانشستر سيتي لنهائي كأس الرابطة بفوزه علي مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين في نصف نهائي المسابقة.

وكان حكم اللقاء ألغي هدفين في مباراة مانشستر و مانشستر سيتي في المباراة التي تجمعهما في نصف نهائي كأس الرابطة.

مانشستر يونايتد أحرز هدفا جاء في الدقيقة الثانية عن طريق جون ستونز مدافع مانشستر سيتي بالخطأ في مرماه، لكن ماركوس راشفورد الذي سدد الكرة قبله كان في موقف تسلل ليتم إلغاء الهدف.

وفي الدقيقة الخامسة تم إلغاء هدفا لمانشستر سيتي عن طريق إلكاي جوندوجان بداعي التسلل أيضا في المباراة المقامة علي ملعب أولد ترافورد.

وفي الدقيقة الخامسة عشر، سدد كيفن دي بروين تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها ارتطمت بالقائم.

الحكم ألغي هدفا آخرا لفيل فودين لاعب مانشستر سيتي في الدقيقة ٢٤ بسبب تواجده في موقع تسلل.

استمرت المحاولات من قبل الطرفين بعد ذلك لتسجيل هدف التقدم، لكن دون جدوي، لينتهي الشوط الأول المثير بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، استطاع جون ستونز مدافع السيتي تسجيل هدف اللقاء الأول في الدقيقة ٥٠ من متابعة للضربة الحرة التي نفذها زميله فيل فودين.

وفي الدقيقة ٨٢، أحرز فيرناندينيو هدف الانتصار لمانشستر سيتي من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، ليتأهل الفريق للمباراة النهائية أمام توتنهام يوم ٢٥ إبريل المقبل.