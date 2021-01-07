وأضاف عادل في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' لا نية لدى مجلس الإدارة في تغيير الجهاز الفني عقب توديع الفريق لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية ، خاصةً أن الفريق ودع البطولة بخطأ تحكيمي واضح.
واختتم عادل ، لا مانع لدينا من رحيل محمد مجلي في حالة تلقي عرض مناسب من قطبي الكرة المصرية الاهلى والزمالك لتحقيق الاستفادة المادية.
وكان فريق الذئاب ودع بطولة الكونفيدرالية بعد الهزيمة أمام النجم الساحلي خارج الارض بهدفين لهدف بعد انتهاء لقاء الذئاب بالتعادل السلبي.
وتقدم مسؤولو المقاولون باعتراض رسمى للاتحاد الإفريقي ضد طاقم التحكيم الذى ادار لقاء النجم الساحلي على ستاد مصطفي بن جنات بولاية المنستير نتيجة ماتعرض له الذئاب من ظلم أثناء اللقاء بالاضافة لتجاهل طاقم التحكيمى حضور عدد كبير من الجماهير رغم قرار الكاف السابق بعدم السماح لحضور جماهير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على موقف النحاس عقب توديع المقاولون كأس الكونفدرالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.