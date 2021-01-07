تعرف على موقف النحاس عقب توديع المقاولون كأس الكونفدرالية

أكد محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة عماد النحاس باق في منصبه.

وأضاف عادل في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' لا نية لدى مجلس الإدارة في تغيير الجهاز الفني عقب توديع الفريق لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية ، خاصةً أن الفريق ودع البطولة بخطأ تحكيمي واضح.

واختتم عادل ، لا مانع لدينا من رحيل محمد مجلي في حالة تلقي عرض مناسب من قطبي الكرة المصرية الاهلى والزمالك لتحقيق الاستفادة المادية.