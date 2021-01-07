الدوري الإيطالي .. ميلان يسقط على أرضه أمام يوفينتوس 1-3

نجح فريق يوفينتوس في تحقيق فوز مهم على ضيفه ميلان، بثلاثة أهدف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سان سيرو ، في إطار الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الإيطالي .

هدف اليوفي الأول جاء فى الدقيقة ١٨ من تمريرة بينية من باولو ديبالا جعلت كييزا ينفرد بالمرمي ويسجلها بنجاح على يمين دوناروما. ونجح ميلان في تسجيل التعادل من هجمة مرتدة سريعة من لياو على حدود منطقة الجزاء وسددها كالاباريا من خارج منطقة الجزاء صاروخية في شباك تشيزني. بعدما سجل كييزا هدفين من صناعة ديبالا، وكذلك سجل ويستون ماكيني من صناعة ديان كولوسفسكي. وبقى ميلان فى صدارة الدوري الإيطالي برصيد 37 نقطة بينما رفع يوفنتوس رصيده للنقطة 30 فى المركز الرابع، مع تبقى مباراة مؤجلة له مع فريق نابولى.

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