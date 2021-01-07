نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحمام في موقعة صعبة مع أبو قير المتصدر بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يختتم فريق نادي الحمام تدريباتة اليوم الخميس بملعبة قبل السفر إلي الأسكندرية للمبيت في أحد الفنادق استعدادا لمواجهة المتصدر فريق أبو قير للأسمدة، في الثانية والنصف عصر الجمعة بملعب أبو قير في إطار مباريات الجولة السابعة للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني.

ويسعي الفريق المطروحي بالعودة بنتيجة إيجابية من الأسكندرية بعد سلسلة من النتائج المخيبة في الـ6 جولات السابقة، حيث تعادل في 3 مباريات علي ملعبة أمام فاركو، وبلدية المحلة، والمنصورة ونال الخسارة في ثلاث مباريات من الجزيرة، وحرس الحدود، ومالية كفر الزيات ويحتل المركز الأخير برصيد 3 نقاط.



كما يبحقث أبناء أحمد الكأس عن الفوز ومواصلة تصدرة للمجموعة بعد تعادلة المفاجئ علي ملعبة الجولة الماضية أمام مالية كفر الزيات.



وكانت مواجهات الموسم الماضي إنتهت بفوز كل فريق علي ملعبة حيث نجح الحمام في الفوز علي ملعبة بهدف نظيف ، وحقق أبو قير فوز كبير في مباراة الدور الثاني بملعبة برباعية نظيفة.



ترتيب المجموعة الثالثة



1- أبو قيرللأسمدة 14نقطة

2- الأوليمبي 12نقطة

3- حرس الحدود 11 نقطة

4- بلدية المحلة 10 نقاط

5- دكرنس 9نقاط

6- سبورتينج 8 نقاط

7- مالية كفر الزيات 7 نقاط

8- كفر الشيخ 7 نقاط

9- المنصورة 7 نقاط

10- دمنهور 6 نقاط

11- الجزيرة 6 نقاط

12- فاركو 5 نقاط

13- بني عبيد 5 نقاط

14- بيلا 5 نقاط

15- الرجاء 3 نقاط

16- الحمام 3 نقاط

