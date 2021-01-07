نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام الترسانة وجمهورية شبين قبل مواجهة القسم الثاني في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق الترسانة نظيرة جمهورية شبين، في الثانية والنصف من عصر الجمعة، ضمن مباريات الأسبوع الثامن للمجموعة الثانية، بدوري القسم الثاني.
ويدخل الترسانة اللقاء بقيادة علاء نوح في المركز الـ 11 برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع الجمهورية الذي يأمل في مواصلة الانتصارات، بينما يسعى الترسانة إلى الفوز بعد الهزيمة في مباراتي منتخب السويس والداخلية.
ويقدم الفجر الرياضي أرقام واحصائيات الفريقان قبل اللقاء المرتقب :
1- أرقام فريق الترسانة
يدخل فرق الترسانة اللقاء وهو في المركز الحادي عشر برصيد 7نقاط حقق الفوز في مباراة على فريق طنطا بهدف لمثله وتعادل في 4 مباريات مع السكة الحديد 2-2 وتعادل في مباراتي المريخ وزد 1-1 ومع فريق بتروجت 0-0 وتلقى الهزيمة في مبارات منتخب السويس والداخلية بهدف دون مقابل، وسجل لاعبيه 5 اهداف وسكتت شباكه 6 اهداف.
2- هدافي السكة الحديد
1- إيهاب فؤاد هدفين في السكة وطنطا
2- محمد مصطفى لالا في السكة
3- أحمد عارف توتى هدف في زد
4- أحمد العش هدف من ضربه جزاء في المريخ
3- الجهاز الفني الترسانة
علاء نوح مدير فني، محمد أبو زيد مدرب عام على رشدى مدرب،احمد فوزى مدرب حراس مرمى، محمد فؤاد مدير كرة وحسين امين مخطط أحمال.
4- أرقام فريق جمهورية شبين
يدخل فريق شبين اللقاء وهو في المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط بعد الفوز في مباراتين على كوكاكولا، بهدفين مقابل هدف وعلى السكة بهدف وتعادل في مباراة مع القناة بهدف لمثله، وتلقى الهزيمة في أربعة مباريات من النصر برباعية مقابل هدف ومن فريق سرس الليان بورتو والنجوم بهدف سجل لاعبيه 5 أهداف مقابل 9 أهداف في مرماه.
5- هدافي الجمهورية
سجل لاعبيه 5 أهداف هدفين في كوكاكولا وهدف في النصر والقناة والسكة الحديد عن طريق :
1- السيد شعبان في النصر
2- إيهاب ياسر في القناة
3- أكرم عبد ربه ضربه جزاء في كوكاكولا
4-محمود حميد في كوكاكولا
5-السيد شعبان في السكة
6- الجهاز الفني لشبين
ياسر رضوان مدير فني وأحمد جمعه مدرب عام وعدلى محجوب مدرب حراس مرمى، ومحمد خير طيب وأحمد عباس وصفوت كامل علاج طبيعي وياسر سعفان مدير اداري.
7- الجولة السابقة
تلقى فريق الترسانة الهزيمة أمام الداخلية بهدف دون رد بينما فاز فريق جمهورية شبين على فريق السكة الحديد بهدف نظيف.
ترتيب المجموعة الثانية
1- بورتو السويس 13 نقطة
2- الداخلية 12 نقطة
3- زد إف سي 12 نقطة
4- بتروجت 11 نقطة
5- منتخب السويس 11 نقطة
6- سرس الليان 11 نقطة
7- المريخ 10 نقاط
8- النصر 8 نقاط
9- الزرقا 8 نقاط
10- النجوم 7 نقاط
11- الترسانة 7 نقاط
12- القناة 7 نقاط
13- ج شبين 7 نقاط
14- كوكاكولا 7 نقاط
15- طنطا 6 نقاط
16- السكة الحديد 4 نقاط