نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام الترسانة وجمهورية شبين قبل مواجهة القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق الترسانة نظيرة جمهورية شبين، في الثانية والنصف من عصر الجمعة، ضمن مباريات الأسبوع الثامن للمجموعة الثانية، بدوري القسم الثاني.

ويدخل الترسانة اللقاء بقيادة علاء نوح في المركز الـ 11 برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع الجمهورية الذي يأمل في مواصلة الانتصارات، بينما يسعى الترسانة إلى الفوز بعد الهزيمة في مباراتي منتخب السويس والداخلية.