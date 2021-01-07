نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتر ميلان يخطط لعودة نجمه السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية أنه بعد محاولات إنتر ميلان الإيطالي التعاقد مع مهاجمين في الفترة الماضية مثل أوليفييه جيرو وجيرفينيو فإن النادي اللومباردي يتجه إلى خيار يبدو أكثر سهولة.

وأكدت شبكة سكاي سبورتس البريطانية أن مسئولي النادي اللومباردي يسعون للتعاقد مع نجم هجوم الفريق السابق الإيطالي إيدير مارتينيز.

وأوضحت الشبكة البريطانية أن ما يجعل الأمر أسهل هو أن إيدير يلعب لنادي جيانغسو الصيني المملوك لشركة سونينغ المالكة أيضاً لإنتر ميلان.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن النجم الإيطالي البالغ من العمر 34 عاماً كان قد إنتقل إلى جيانغسو في صيف 2018 وشارك معه في 62 مباراة، سجل خلالهم 32 هدف وصنع 18 تمريرة حاسمة.

وأفادت الشبكة البريطانية بأن إيدير شارك أثناء مشواره مع إنتر ميلان خلال أقل من عامين في 86 مباراة، سجل خلالهم 14 هدفاً وصنع 8 تمريرات حاسمة.

وألمحت الشبكة البريطانية أن مثل إيدير صاحب الأصول البرازيلية منتخب إيطاليا في 26 مباراة، سجل 6 خلالهم أهداف وسبق له اللعب لأندية إمبولي وتشيزينا وبريشيا وسامبدوريا.