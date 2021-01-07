نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رد مصطفى محمد على بيان الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن العروض المقدمة له خلال الفترة الماضية، وذلك بعد بيان القلعة البيضاء الذي يرفض البت في أي عروض للاعبي الفريق خلال الفترة الحالية، في ظل رغبة اللاعب الملحة في الاحتراف الخارجي.

وأكد مصطفى محمد خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أنه تلقى عرض من نادي فنربخشة يساوي 10 أضعاف ما يتقاضاه في نادي الزمالك، إلا أنه رفض ذلك من أجل حصد بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أنه تلقى وعدًا في ذلك الوقت بعد رفضه لهذا العرض، بأنه سيسمح له بالاحتراف فور انتهاء البطولة الإفريقية.

وأشار إلى أنه لم يفتعل أي أزمات داخل الزمالك في أي وقت مضي، ودائما كان مثالا للاعب الملتزم، مؤكدا أنه كان يوافق على أي قرار للنادي عندما يتم طلب إعارته.

وتابع، " الزمالك رفض احترافي لأنطاليا سبور سابقا واحترمت ذلك بسبب وضوح مسئولي النادي معي".