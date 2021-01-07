نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترحيل مباريات القسم الثالث في بني سويف (مستند) في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قررت لجنة مسابقات القسم الثالث بالمجموعة الرابعة والتى تضم أندية محافظات بنى سويف والفيوم والبحر الأحمر ترحيل موعد إقامة مباريات الجولة السادسة والتى كان من المقرر إقامتها السبت القادم لموعد اخر سيتحدد لاحقاً وذلك لإقامة مباريات الدور التمهيدي لمسابقة كأس مصر الثلاثاء القادم .
وكان من المقرر أن يستضيف نادى مطرطارس شقيقه مركز شباب طامية ، ويستضيف مركز شباب سنورس شقيقه مركز شباب الفيوم ' الساحة ' ويحل مركز شباب ببا ضيفا على نادى راس غارب ويحل نادى عاملين غارب ضيفا ثقيلا على نادى اهناسيا ، ويستضيف مركز شباب اطسا نظيره سينزو الرياضى ، ويحل نادى الواسطى ضيفا على نادى ابو كساة .
ترتيب المجموعة الرابعة
1 - مطرطارس 13 نقطة .
2 - سينزو 11 نقطة .
3 - ابو كساة 10 نقطة .
4 - ابشواى 9 نقاط .
5 - طامية 8 نقاط .
6 - الواسطى 7 نقاط .
7 - سنورس 5 نقاط .
8 - عاملين غارب 5 نقاط .
9 - اهناسيا 4 نقاط .
10 - مركز شباب الفيوم 3 نقاط .
11 - ببا 3 نقاط .
12 - اطسا نقطتين .
13 - راس غارب صفر نقاط .