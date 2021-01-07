أحمد الشيخ يحتفل بسنة أولى زواج.. صورة

نشر أحمد الشيخ لاعب نادي بيراميدز، صورة له على صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام" تجمعه بزوجته احتفالا بمرور سنة على زواجهما . وكتب أحمد الشيخ علي الصورة قائلا ً " عيد الذكرى السنوية الأولى⁦♥️⁩" نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه تعليقات الجمهور. وأعلن نادي بيراميدز تعاقده مع صانع الألعاب أحمد الشيخ في صفقة انتقال حر ليكون آخر صفقات النادي قبل غلق باب القيد للموسم الجديد. ووقع أحمد الشيخ على عقد انضمامه لصفوف بيراميدز لمدة ٣ سنوات مقبلة، حتى ٢٠٢٣، بحضور عمرو بسيوني مدير التعاقدات بالنادي. وبات أحمد الشيخ هو سادس وآخر صفقات بيراميدز، بعد التعاقد مع رمضان صبحي وشريف إكرامي وأحمد فتحي وأحمد سامي والفلسطيني محمود وادي.

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