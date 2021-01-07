نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الثامنة عشرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق برشلونة فوزاً صعباً على مضيفه أتليتيك بلباو بنتيجة 3/2، في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، على ملعب سان ماميس.

سجل أهداف برشلونة، بيدري وليونيل ميسي (هدفين)، بينما سجل لبلباو إينياكي ويليامز وإيكر مونايين.

ورفع برشلونة رصيده للنقطة 31 وتقدم للمركز الثالث، بينما تراجع بلباو للمركز التاسع برصيد 21 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث الجولة 18 من الدوري الإسباني، مساء الجمعة 8 يناير، بمواجهة تجمع بين سيلتا فيجو وضيفه فياريال.

وتستكمل لقاءات الجولة، يوم السبت 9 يناير، حيث يستضيف أشبيلية نظيره ريال سوسيداد، ويواجه أتليتيكو مدريد نظيره أتليتيك بلباو، ويحل برشلونة ضيفاً على غرناطة، وكذلك يحل ريال مدريد ضيفاً على أوساسونا.

وتستأنف باقي اللقاءات يوم الأحد 10 يناير، حيث يواجه ليفانتي ضيفه إيبار، ويلتقي قادش مع ألافيس، ويحل خيتافي ضيفاً على إلتشي، بينما يحل فالنسيا ضيفاً على بلد الوليد.

وفيما يلي، ترتيب الدوري الإسباني قبل بداية الجولة 17:

1- أتليتيكو مدريد 38 نقطة.

2- ريال مدريد 36 نقطة.

3- برشلونة31 نقطة.

4- ريال سوسيداد 30 نقطة

5- فياريال 29 نقطة.

6- أشبيلية 27 نقطة.

7- غرناطة 24 نقطة.

8- سيلتا فيجو 23 نقطة.

9- أتليتيك بلباو 21 نقطة.

10- قادش 20 نقطة.

11- ريال بيتيس 20 نقطة.

12- إيبار 19 نقطة.

13- ليفانتي 18 نقطة.

14- ألافيس 18 نقطة.

15- بلد الوليد 18 نقطة.

16- خيتافي 17 نقطة.

17- فالنسيا 16 نقطة.

18- إلتشي 16 نقطة.

19- أوساسونا 14 نقطة.

20- ويسكا 12 نقطة.