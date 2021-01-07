نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المقاولون يكشف مصير النحاس بعد الخروج من الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب ، أن عماد النحاس المدير الفني للذئاب مستمر في منصبه بالإضافة إلى جهازه المعاون.

وأضاف عادل في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' لا نية لدى مجلس الإدارة في تغيير الجهاز الفني عقب توديع الفريق لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية ، خاصةً أن الفريق ودع البطولة بخطأ تحكيمي واضح.

واختتم عادل ، لا مانع لدينا من رحيل محمد مجلي في حالة تلقي عرض مناسب من قطبي الكرة المصرية الاهلى والزمالك لتحقيق الاستفادة المادية.