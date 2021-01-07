نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو: نجم الزمالك السابق يقترب من العودة بعد إقتراب رحيل مصطفى محمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات باسم مرسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، والإنتاج الحربي الحالي، قريب من العودة إلى القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك حسب ما أوضح الإعلامي أحمد حسام ميدو، عبر برنامجه اوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، والذي أكد أن هناك اتجاه كبير لعودة باسم مرسي لنادي الزمالك.

وأشار ميدو إلى أن باسم مرسي نضج بشكل كبير، وتركيزه في الوقت الحالي أصبح منصب فقط علي كرة القدم، وعودته ستكون مكسب كبير للزمالك.

وكشف ميدو أيضا أن باتشيكو لا يمانع في احتراف مصطفي محمد، لأنه يرى أن اللاعب لن يعطيه أي شئ خلال الفترة المقبلة، نظرا لانشغاله وتمسكه الشديد بالاحتراف.

وأوضح أن الزمالك بات قريبا من الرضوخ لرغبة مصطفي محمد، في الاحتراف، مشيرا إلى أنه يجب على الإدارة سرعة البحث عن البديل المناسب.