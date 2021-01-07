قاتلت من أجل مصر.. ربيع ياسين: إلغاء بطولة كأس العالم للشباب عدل الله

أكد ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب السابق لكرة القدم، أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن إلغاء كأس العالم للشباب بمثابة رسالة من الله، وعدل بعد ما حدث معه.
وكان منتخب مصر للشباب انسحب من بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم؛ بسبب تفشي كورونا ببعثة الفريق في تونس.
وقال ربيع ياسين، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أوضة اللبس"، "إلغاء كأس العالم للشباب عدل من الله، اشتغلت 21 شهرا بكل ما أملك لوطني، احتسب كل هذا لله وللوطن، كنت أعمل منذ الخامسة صباحا من أجل الكرة المصرية، كنا سنعود ببطولة لمصر، ونشرف مصر في كأس العالم".
وأضاف ربيع ياسين "كنا نقاتل من أجل تلك البطولة، أعمل بدون راحة، كنت أتوقع تكريمًا لجميع اللاعبين، هم أبطال، لماذا تم منع الرواتب عن الجهاز الفني في الشهر الأخير؟ ماذا فعلنا وما ذنب هؤلاء؟".
وتابع ربيع ياسين "جمال محمد علي طالب بأن نسافر بـ 26 لاعبا رغم أنني كنت أريد السفر بـ 30 لاعبا، هذا من أجل التكلفة المالية، لقد كتب أمورًا عديدة في التقرير، أريد أن يواجهني بتلك الاتهامات".
واختتم "لم أقم بالتواصل مع أي مسؤول في الدولة أو وزير الشباب والرياضة المحترم للضغط لكي أسافر تونس مبكرا، الدولة تدعم الأمور الصحيحة، الجميع وافق على قرار السفر مبكرا".
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