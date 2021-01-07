عمرو السولية يعلن سلبية مسحة كورونا

أعلن عمرو السولية، لاعب الأهلي، سلبية المسحة الطبية التي خضع لها مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا المستجد. ونشر عمرو السولية صورة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، معلقا عليها "الحمدلله يارب سلبى كورونا ???? ربنا مبيأخرش غير علشان الخير الحمدلله دائمًا وأبدًا فترة كانت صعبة بجد,وشكرًا لكل الناس بجد على دعواتكم وعلى دعمكم???? بإذن الله هرجع أقوى من الأول????". أقيم أمس الأربعاء، الاجتماع الأمني لمباراة نادي سيراميكا كليوباترا، مع النادي الأهلي، المقرر إقامتها في السابعة والنصف من مساء الجمعة المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

حضر الاجتماع الأمني، قيادات الشرطة في محافظة السويس، ومحسن خروشة مدير منطقة السويس لكرة القدم، واللواء أسامة محمود حنفي، مدير أمن نادي سيراميكا كليوباترا، ووليد رمضان المدير الإداري للفريق، بالإضافة إلى مندوب النادي الأهلي.

وشددت التعليمات الأمنية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بالإضافة إلى حضور 25 فردًا لكل ناد، يمثلون "أعضاء مجلس إدارة النادي، وضيوفهم"، على أن يحضر عدد محدد من أعضاء المركز الإعلامي لكل نادٍ، ولن يسمح بدخول أي فرد آخر غير المذكورة أسماؤهم في الكشوف سالفة الذكر.





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