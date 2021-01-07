نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة السابعة عشرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أمس الأربعاء، أحداث الجولة 16 من الدوري الإيطالي، والتي شهدت الهزيمة الأولى للمتصدر ميلان، الذي سقط على ملعبه أمام يوفنتوس بثلاثية مقابل هدف في قمة الجولة.

وشهدت الجولة، خسارة صاحب المركز الثانية إنتر ميلان، بنتيجة 2/1 أمام مضيفه سامبدوريا، وبنفس النتيجة، خسر نابولي ضد ضيفه سبازيا، وتغلب بينيفينتو على مضيفه كالياري، وفاز ساسولو على جنوى، ولاتسيو على فيورنتينا.

كما واصل روما عروضه القوية وفاز على كروتوني بنتيجة 3/1، فيما تغلب تالانتا على بارما بنتيجة 3/0.

وتعادل بولونيا مع أودينيزي بنتيجة 2-2، بينما تعادل تورينو مع هيلاس فيرونا بهدف لهدف، ليصبح ترتيب الدوري الإيطالي على النحو التالي.

1- ميلان 37 نقطة.

2- إنتر ميلان 36 نقطة.

3- روما 33 نقطة.

4- يوفنتوس 30 نقطة.

5- ساسولو 29 نقطة.

6- نابولي 28 نقطة.

7- أتالانتا 28 نقطة.

8- لاتسيو 25 نقطة.

9- هيلاس فيرونا 24 نقطة.

10- بينيفينتو 21 نقطة.

11- سامبدوريا 20 نقطة.

12- بولونيا 17 نقطة.

13- أودينيزي 16 نقطة.

14- فيورنتينا 15 نقطة.

15- كالياري 14 نقطة.

16- سبازيا 14 نقطة.

17- تورينو 12 نقطة.

18- بارما 12 نقطة.

19- جنوى 11 نقطة.

20- كروتوني 9 نقاط.