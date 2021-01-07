نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقوبة مغلظة تنتظر لاعب المقاولون العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات أحمد الشيمي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، مهددا بإصدار عقوبة مغلظة عليه من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

يأتي ذلك على خلفية واقعة البصق على حكم مباراة المقاولون العرب والنجم الساحلي، التي انتهت بتأهل الأخير إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن الكاف أرسل خطاب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بإيقاف لاعب المقاولون العرب محليا.

وأشار إلى أنه في حال لم يتم تنفيذ قرار الإيقاف، سيتوجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إلى فيفا.

وأوضح ميدو، أن الشيمي قد يواجه عقوبة مغلظة للغاية عقب ما فعله في نهاية مباراة المقاولون العرب والنجم الساحلي.