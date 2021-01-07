نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الكأس 2021 الجديد Al Kass Sports القطرية “المميزة” في عالم الساحرة المستديرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرض تردد قناة الكأس 2021 الجديد Al Kass Sports القطرية إلى تغيير في الأونة الأخيرة، بسبب التجديد السنوى لـ ترددات القنوات الفضائية 2021 الأمر الذي آربك عشاق الكرة ومحبي متابعة البرامج الرياضية، لأن قناة الكأس الرياضية من أشهر ترددات القنوات الرياضية 2021 المميزة على الأقمار الصناعية، والتى يهتم بمتابعتها الملايين، وتنمى القناة إلى مجموعة قنوات الكأس القطرية الشهيرة في عالم الساحرة المستديرة، ولم تعرض المباريات الكروية فقط بل هناك برامج متنوعة لمختلف الأنشطة الرياضية تعرض على ترددات قنوات الكأس القطرية على مدار 24 ساعة دون انقطاع أو تشويش على الصوت والصورة مثلما يحدث في بعد القنوات، وهى مجانية لاتحتاج إلى اشتراك أو مقابل مادي لاستقبالها.

تردد قناة الكأس 2021 الجديد Al Kass Sports

تقدم قناة الكأس على أكثر من قمر صناعي ضمن باقة ترددات قنوات الرياضية 2021 وقد جاء تردد قناة الكأس 2021 الجديد على مختلف الأقمار الصناعية من خلال الآتي:

التردد الاستقطاب – معامل تصحيح الخطأ – معدل الترميز – القمر الصناعي 12149 أفقي 5/6 27500 نايل سات 11919 أفقي 3/4 27500 نايل سات 12245 رأسي 5/6 27500 عرب سات 12418 أفقى 5/6 27500 بدر 6

برامج قنوات الكأس القطرية

تتعدد برامج قنوات الكأس القطرية التى تتمكنون الاستمتاع بها ومتابعتها بعد ضبط تردد قناة الكأس على النايل سات من أبرز البرامج التى تقدم الآتي:

برنامج جـرايــــد

برنامج عيالنا

برنامج الكرة العربية

برنامج المجلس

برنامج 90 دقيقـــة

برنامج الحصاد

برنامج قبل الجولة

برنامج قبل المباراة

برنامج تواصل

برنامج الحكـــــم

برنامج ضيفنا

برنامج المضمار

برنامج FOLLOWERS

برنامج SPEED5

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ويجدر الإشارة إلى أن بعد ضبط تردد قناة الكأس 2021 الجديد Al Kass Sports تتمكنون من متابعة دوري أبطال آسيا، والدوري القطري، وكأس أمير قطر، وكذلك الدوري التونسي، وكأس أمم أسيا وغيرها من البطولات المحلية والعالمية.