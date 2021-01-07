لحصوله على بطاقتين صفراوين.. البطولة العربية: من الصعب رفع الإيقاف عن أحمد حجازي

قال طلال الشيخ مدير البطولة العربية للأندية الأبطال، إنه من الصعب رفع الإيقاف عن أحمد حجازي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة في المباراة النهائية.

ومن المقرر أن يغيب حجازي عن المباراة النهائية بسبب حصوله على بطاقتين صفراوين في نصف النهائي ذهابا وإيابا.

وتقدم اتحاد جدة باحتجاج رسمي للاتحاد العربي يطلب خلاله رفع البطاقة الصفراء الأخيرة التي حصل عليها حجازي ضد فريق الشباب.

وأضاف مدير البطولة العربية عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: "من الصعب رفع الإيقاف عن حجازي ومشاركته في النهائي، هناك لوائح تحكم البطولة ولا نستطيع التغاضي عنها".

وعن مكان مواجهة الإسماعيلي والرجاء في إياب نصف النهائي قال: "حتى الآن في ملعب محمد الخامس في المغرب ، سيذهب مراقب المباراة وبعض المنظمين لمعاينة الملعب ويحددوا قرارهم النهائي".

وكان ملعب محمد الخامس أغرقته الأمطار ما تسبب في صعوبة لعب لقاء الرجاء وتونجيث السنغالي يوم الثلاثاء في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

كما طلب الوداد تأجيل مباراته ضد الملعب المالي في الدور ذاته بسبب سوء أرضية الملعب قبل أن تقام في النهاية.

وكشف طلال آل الشيخ عن جوائز البطولة وقال: "صاحب المركز الأول سيحصل على 6 ملايين دولار فيما يحصل الوصيف على مليوني و500 ألف دولار".