مدحت شلبي يوجه رسالة للنادي الأهلي بإعارة مروان محسن.. لهذا السبب

كشف الإعلامي مدحت شلبي عن موقف النادي الأهلي من ملف لاعبي خط الهجوم في الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة خصوصًا أن المارد الأحمر يملك 7 لاعبين يشغلون مركزا واحدا.
وقال "شلبي"، خلال تصريحاته على فضائية "أون تايم سبورت" في برنامج "مساء أون تايم"، إن الأهلي يملك في مركز الهجوم 7 لاعبين، هم محمد شريف، والتر بواليا، وصلاح محسن، ومروان محسن، وكهربا، وآجاي، وأحمد ياسر ريان.
وأضاف أن لابد من خروج لاعب أو اثنين للإعارة من ضمن لاعبي هجوم النادي الأهلي، وأرجح أن يكون واحدًا من ضمن الثنائي مروان محسن وأحمد ياسر ريان.
وأشار إلى أن الأهلي لابد أن يعير مروان محسن وذلك ليس بسبب أنه لاعب سيئ، مروان محسن لاعب مميز للغاية وكان من أفضل مهاجمي مصر في فترة تواجده مع بتروجت ولكن لا يملك أي حظوظ مع النادي الأهلي.
وتابع "مروان محسن لابد أن يأخذ فرصته في فريق آخر لكي يظهر بشكل أفضل من ذلك ويسجل أهدافا ويمارس مهنته التي تتلخص في هز الشباك".
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