للتبرع لـ القلعة البيضاء.. قناة الزمالك تطرح مبادرة لفتح حساب بنكي جماهيري

أكد الإعلامي خالد الغندور عبر قناة نادي الزمالك، أنه لا يوجد ما يمنع تنفيذ فكرة فتح حساب بنكي أمام جماهير الزمالك لكي تساهم في حل مشاكل النادي.
وقال "الغندور"، عبر قناة الزمالك في برنامجها الرئيسي "هناك أندية عديدة قامت بفتح حسابات بنكية للجماهير، هناك رجال أعمال كثر ينتمون لنادي الزمالك".
وأضاف "لو ذهبت لشخص وقلت له نريد مليون جنيه لن يدفع، لكن لو هناك حساب بنكي يمكن لرجال الأعمال والجماهير وضع مبالغ مالية وفقا لمقدرة كل شخص".
وأوضح "يتم تجميع أموال تساهم في حل مشاكل الزمالك، مثل بروسيا دورتموند والأفريقي التونسي، يمكن جمع ١٠٠ مليون"، مطالبا الإدارة بالتفكير بالأمر، وليس لهذا الامر علاقة بناديك يناديك والامور السابقة، لا يمكن أن ننكر فضل المستشار تركي آل الشيخ في بعض صفقات الزمالك خلال الفترة السابقة.
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