فرج عامر: حسام حسن لمن يدفع أكثر.. ومهاجم الأهلي الراحل من نصيبنا

علق فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة على رحيل حسام حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وحقيقة ضم لاعب من الأهلي خلال الفترة المقبلة.
وقال فرج عامر، في تصريحات تلفزيونية بفضائية "إم بي سي مصر" عبر برنامج "اللعيب"، "حسام حسن مطلوب في كل مكان هو لاعب كبير، ونادٍ خارج مصر طلب شراءه بشكل نهائي بعد فترة إعارة".
وأضاف "الأموال ورغبة اللاعب هما من يحكمان الصفقة، لن أميز ناديا عن الآخر في بيع حسام حسن، وبديله سيكون لاعبا من الخارج وليس من داخل مصر".
وعن تأجيل مباراة الإنتاج الحربي "تصرف راقٍ من أحمد مجاهد وصاحب خبرة كبيرة في اللوائح والإدارة".
وواصل "المهاجم الذي سيخرج من الأهلي سيكون من نصيبنا، وهذا لا علاقة له بحسام حسن، وصلاح محسن لنا جزء فيه، لعب معنا في الموسم الماضي".
وأتم: "سواء مروان محسن أو صلاح محسن أو أحمد ياسر ريان، اللاعبون الثلاثة "سوبر"، وتحدثت مع محسن وأحمد ريان".
واختتم "احتمال كبير مروان محسن سينتقل لأحد الدوريات العربية، هو لاعب دولي، لن نقدر على دفع أمواله".
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