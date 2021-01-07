الزمالك يرفض الرد على مصطفى محمد ويكشف عن عرض الوصل الإماراتي لـ زيزو

قال عصام سالم، رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، إن مجلس إدارة القلعة البيضاء أبلغه بمنع الحديث عن أزمة مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد تصريحات اللاعب الأخيرة.

وأضاف "سالم"، في تصريحات تلفزيونية على فضائية "تن" عبر برنامج "البريمو"، "الزمالك أصبح حديث الصباح والمساء، وكأن لا يوجد نادٍ آخر حصل على الثلاثية، ولا أحد يتحدث عنه".

وتابع "التعليمات هي أن لا نتحدث عن موضوع فرجاني ساسي لمدة 72 ساعة لكي تسير المفاوضات".

واستكمل "أحمد سيد زيزو استقبل عرض من الوصل الإماراتي ولن تتم الموافقة على احترافه اطلاقًا، لا يوجد لدينا إلا بطولة الدوري وسنركز عليها أقصى درجات التركيز".

واختتم "الأهلي فاز بالدوري والكأس وإفريقيا ولديه لاعبون على أعلى مستوى، وبيراميدز يمتلك لاعبين على أعلى مستوى لماذا العروض في الزمالك بهذا الشكل".