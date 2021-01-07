موقف بيرلو من تجديد يوفنتوس لديبالا وسبب إشراك كييزا

كشف أندريا بيرلو المدير الفني لـ يوفنتوس عن أهمية الفوز على ميلان، ودور فيدريكيو كييزا صاحب هدف التقدم في شباك الروسونيري فى المباراة التي انتهت لصالح فريق السيدة العجوز بثلاثة أهداف لواحد.
وقال بيرلو لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "كان الأمر مهمًا بالنسبة لنا، لم نكن مهتمين بنتائج الفرق التي فوقنا، حيث ركزنا على تقدمنا، سنرى ما نحن عليه في غضون بضعة أشهر".
وأضاف "الأهم هو روح الفريق والتي تريد أن تسيطر، خاصة أمام متصدر الدوري الإيطالي وعلى ملعبه".
وعن وضع كييزا في مواجهة ثيو هيرنانديز، أوضح بيرلو: "كانت الفكرة هي إبقائه تحت الضغط وعدم السماح له بمواصلة التقدم بحرية كما يفعل عادة، خاصة عندما كان عليه التعامل مع لاعب كان جيدًا أيضًا في المواقف الفردية".
وعن هدف ميلان "كانت خطأ والحكم لم يصفر، بعدما القرار كان على دانييلو أن يكون أكثر حدّة، لكن الفريق بأكمله توقف، على أي حال، كل شيء بدأ من خطأ".
وتطرق للحديث عن باولو ديبالا الذي صنع هدفين في المباراة، قائلا: "نحتاج عودة ديبالا إلى مستواه البدني، لأنه ليس في كامل لياقته، لديه مشاكل بدنية، ولم يقدم الأفضل بعد".
وأتم عن تدخله لتجديد تعاقد الأرجنتيني: "لا، ليس هذا دوري، أنا لست منخرطا في عقود اللاعبين".
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