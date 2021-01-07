غزل المحلة يعلن تأسيس شركة لكرة القدم برئاسة مصطفى عبده

أعلن نادي غزل المحلة، الانتهاء من كافة إجراءات تأسيس شركة غزل المحلة لكرة القدم واستخراج السجل التجاري لتكون أول شركة يتم تأسيسها لإدارة نشاط كرة القدم في مصر.

وحسب بيان غزل المحلة، فسيكون يوم الخامس من يناير محفورًا في ذاكرة الكرة المصرية بأنه تاريخ إطلاق أول شركة لإدارة كرة القدم المصرية برأس مال مصدره 250 ألف جنيه.

ويرأس مجلس إدارة الشركة، مصطفي عبده لاعب الأهلي السابق، وتضم في عضوية مجلس إدارتها حسام عزو، ومجدي الألفي كأعضاء مجلس إدراة ممثلين عن شركة مصر للغزل والنسج بالمحلة الكبرى.