أعلن نادي غزل المحلة، الانتهاء من كافة إجراءات تأسيس شركة غزل المحلة لكرة القدم واستخراج السجل التجاري لتكون أول شركة يتم تأسيسها لإدارة نشاط كرة القدم في مصر.
وحسب بيان غزل المحلة، فسيكون يوم الخامس من يناير محفورًا في ذاكرة الكرة المصرية بأنه تاريخ إطلاق أول شركة لإدارة كرة القدم المصرية برأس مال مصدره 250 ألف جنيه.
ويرأس مجلس إدارة الشركة، مصطفي عبده لاعب الأهلي السابق، وتضم في عضوية مجلس إدارتها حسام عزو، ومجدي الألفي كأعضاء مجلس إدراة ممثلين عن شركة مصر للغزل والنسج بالمحلة الكبرى.
ومن المقرر أن يتم في غضون ثلاثة أشهر، طرح أسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم في البورصة المصرية ليكون نادي غزل المحلة أول نادي مصري يدخل مجال الاستثمار الحقيقي والجاد في نشاط كرة القد.
وجاء نص بيان غزل المحلة كالتالي:
ويستعد غزل المحلة لمواجهة الجونة يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غزل المحلة يعلن تأسيس شركة لكرة القدم برئاسة مصطفى عبده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.