بيولي يكشف أسباب الهزيمة أمام يوفنتوس: نواجه شعورا لم نمر به منذ فترة طويلة

قال ستيفانو بيولي المدير الفني لـ فريق الكرة بنادي ميلان إن الفريق لم يواجه شعور الهزيمة في الدوري الإيطالي منذ فترة طويلة بعدما تعرض للخسارة أمام يوفنتوس بثلاثة أهداف لهدف.

وقال بيولي لقناة ميلان "النتيجة مؤلمة، لا يمكن أن ننكرها، أردنا نتيجة إيجابية مهما كلف الأمر، ونواجه شعورا لم نمر به منذ فترة طويلة، نعرف كيف يكون الأمر سيئا بعد الخسارة وسنحاول المواصلة في طريقنا".

وأضاف "الأداء كان جيدا، غدا سنتحدث في التفاصيل والتي تقول أننا قدمنا أداءً أقل، في الخسارة ستجد الشكوك، لكنها لن تكون هزيمة تبعدنا عن طريقنا ، ستقبلنا الأهداف جاء بعدما كنا الأكثر خطورة، لكن عندما تلاقي فريقا قويا عليك أن تكون حذرا، عندما تواجه موقف واحد ضد واحد ستعاني". وأردف "هذه الخطوة الأهم، حضرّنا للمباراة جيدا، لكننا سنعود دون فوز، علينا أن نتعافى الآن لأن لدينا مباراة أخرى مهمة ، علينا أن نواصل الإيمان بأنفسنا، وعلينا المواصلة لأن المباراة المقبلة ستكون الأهم، وعلينا التحضير لها جيدا".

وفى تصريحات مقتضبة لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا" قال بيولي: "علينا أن نرفع قبعاتنا وننسب الفضل لخصومنا في قدرتهم على العودة للتقدم ، لقد فعلنا ما كنا بحاجة إليه، وخلقنا الفرص وسمحنا لهم بخلق بعض الفرص أيضًا، ولكن بعد التأخر بهدف للمرة الثانية، أصبح من الصعب العودة".

وواصل بيولي: "سنقوم بتقييم بعض المواقف الدفاعية حيث كان من الممكن أن نقدم أداء أفضل، لكن الفريق تعامل مع هذه المباراة بسخاء وتصميم وتركيز ، حارسهم تصدى بشكل رائع لديوجو دالوت عندما كانت النتيجة 1-1، ثم تقدموا 2-1 وأصبح الأمر صعبًا".