نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك يقترب من الرحيل خلال الميركاتو الشتوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب أحد نجوم الزمالك من الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بعدما خرج من حسابات جايمي باتشيكو خلال الفترة الحالية.

واقترب مصطفى فتحي جناح نادي الزمالك من الرحيل خلال الميركاتو الشتوي القادم بعدما خرج من حسابات باتشيكو خلال الموسم الحالي.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز بعدما حقق الفوز على فريق إنبي ضمن مباريات الجولة الماضية بهدفين لهدف.

ويذكر أن باتشيكو يعتمد فى الخط الهجومي على كل من يوسف أوباما وأشرف بن شرقي وأوناجم وأحمد سيد زيزو وشيكابالا مما يجعل مصطفى فتحي يقترب من الرحيل.