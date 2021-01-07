نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر الزامبي والتر بواليا نجم هجوم فريق الجونة، والمُنتقل حديثًا إلي الأهلي، قائمة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2020-2021، بعد مرور 5 جولات.

ويتساوي بواليا بنفس الرصيد من الأهداف، مع ثنائي الأهلي المتوهج محمد شريف، ومحمود عبدالمنعم كهربا، بالإضافة إلى الثلاثي مروان حمدي مهاجم مصر المقاصة، وأحمد سمير جناح طلائع الجيش، وعمر كمال عبدالواحد لاعب وسط المصري.

ويكشف لكم "الفجر الرياضي" ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز هذا الموسم حتي الآن، وهم:

1- والتر بواليا مهاجم الأهلي الجديد - 3 أهداف.

2- محمد شريف مهاجم الأهلي - 3 أهداف.

3- محمود عبدالمنعم كهربا جناح الأهلي - 3 أهداف.

4- عمر كمال عبدالواحد لاعب وسط المصري - 3 أهداف.

5- مروان حمدي مهاجم مصر المقاصة - 3 أهداف.

6- أحمد سمير لاعب وسط طلائع الجيش - 3 أهداف.

7- محمد عبدالمجيد مهاجم الإنتاج الحربي - هدفين

8- شيملس بيكلي مهاجم مصر المقاصة - هدفين

9- مصطفى محمد مهاجم الزمالك - هدفين.

10- عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش - هدفين.

11- أشرف بن شرقي جناح الزمالك - هدفين.

9- حسام حسن مهاجم سموحة - هدفين.

10- شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا - هدفين.

11- شريف دابو لاعب وسط سيراميكا كليوباترا - هدفين.

12- هيثم الفيل لاعب وسط أسوان - هدفين.

13- صلاح أمين مهاجم وادي دجلة - هدفين.

14- فخر الدين بن يوسف مهاجم الاسماعيلي - هدفين.

15- محمد صادق صانع ألعاب الاسماعيلي - هدفين.

16- رامي صبري مدافع إنبي - هدفين.

17- عبدالله السعيد صانع ألعاب بيراميدز - هدفين.

18- رزاق سيسيه جناح الإتحاد السكندري - هدفين.