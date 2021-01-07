الرياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة الثامنة عشر

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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الثلاثاء المقبل بمواجهة نادي نيوكاسل نظيره نادي شيفيلد يونايتد. 

وجاءت قائمة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:

1- ليفربول 33 نقطة

2 مانشستر يونايتد 33 نقطة.

3- ليستر سيتي 32 نقطة.

4- إيفرتون 29 نقطة.

5- توتنهام 29 نقطة.

6- مانشستر سيتي 29 نقطة.

7- أستون فيلا 26 نقطة.

8- تشيلسي 26 نقطة.

9- ساوثامبتون 26 نقطة.

10- وست هام 23 نقطة.

11- ليدز يونايتد 23 نقطة.

12- أرسنال 23 نقطة.

13- ولفرهامبتون 22 نقطة.

14- كريستيال بالاس 22 نقطة.

15- نيوكاسل يونايتد 18 نقطة.

16- بيرنلي 16 نقطة.

17- برايتون 14 نقطة.

18- فولهام 11 نقطة.

19- وست بروميتش 8 نقاط.

20- شيفيلد يونايتد نقطتين.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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