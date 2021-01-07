نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات تجديد عقد راموس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أنه تم تداول أنباء عن وجود عرض من ليفربول الإنجليزي من أجل التعاقد مع الإسباني سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد الإسباني الذي ينتهي عقده مع الملكي في الصيف المقبل.

وأكد برنامج JUOGONES الإسباني أن ليفربول نفى التقارير الصحفية التي تفيد بأنه قدم عرضاً لراموس من أجل التعاقد معه.

وألمح البرنامج الإسباني أن بعض التقارير الصحفية كانت قد زعمت أن تجديد عقد راموس مع ريال مدريد معقد للغاية وقد يرحل النجم الإسباني عن صفوف في نهاية الموسم الحالي.

وأفاد البرنامج الإسباني بأن راموس أبلغ فلورنتينو بيريز بأنه يمتلك عرضاً من باريس سان جيرمان الفرنسي كما أكد راموس لبيريز بأنه سيستمع للعروض المقدمة من أجله.