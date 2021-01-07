راموس يُهدد ريال مدريد بورقة سان جيرمان

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أحمد جودة - القاهرة - هدد سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، إدارة ناديه، بورقه الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان، خلال الموسم المقبل.

وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن راموس يمتلك عرضاً من باريس سان جيرمان للتعاقد معه في الصيف المقبل.

وأوضح، أن النادي الباريس هو أبرز المهتمين بضم قائد ريال مدريد، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

ورفض راموس آخر العروض المقدمة من ريال مدريد، لتجديد عقده، حيث رفض تخفيض قيمة العقد، في إطار سياسة النادي لتخفيض الرواتب، في ظل الأزمة المالية بسبب فيروس كورونا.

جدير بالذكر، أن سيرجيو راموس يمتلك عدة عروض من بعض الأندية الأخرى، مثل مانشستر سيتي ويوفنتوس.