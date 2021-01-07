كشف مصطفى محمد مهاجم الزمالك ومنتخب مصر عن العروض التي تلقاها فى الفترة الماضية.
قال عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، إنه مجلس إدارة القلعة البيضاء أبلغه بمنع الحديث عن أزمة مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد تصريحات اللاعب الأخيرة.
كشف ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، عن كواليس لأول مرة عن أزمة كورونا مع المنتخب في تونس.
انتقد ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب لكرة القدم السابق، جمال محمد علي، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري السابقة خلال أزمة منتخب الشباب في تونس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الرياضة اليوم 7 - 1 - 2021.. ربيع ياسين يروي كواليس أزمة تونس.. مصطفى محمد يكشف عن أزمته مع إدارة الزمالك والنادي يرفض الرد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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