ربيع ياسين: تكفلت بالتعاقد مع معد نفسي ومدرب أداء حركي لمنتخب مصر

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أحمد جودة - القاهرة - أكد ربيع ياسين مدرب منتخب مصر للشباب السابق، أن قام بإجراء مسحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، يوم السابع من شهر ديسمبر الماضي.

وأوضح ربيع ياسين في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن هذه المسحة جاءت سلبية، قبل السفر إلى تونس، مشيرا إلى أنه في حال كانت إيجابية، لم يتم السماح له بدخول تونس، قائلا، " أنا أمثل دولة كبيرة وليس مركز شباب".

وواصل، "أمتلك جيل محترم في منتخب مصر للشباب، وأبديت استعدادي لقيادة هذا المنتخب بدون مقابل من أجل مصر فقط، وتكفلت بالتعاقد مع معد نفسي ومدرب أداء حركي في الجهاز الفني لمنتخب الشباب".